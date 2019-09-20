ترامب عن الخيارات العسكرية ضد إيران: أمريكا دائما مستعدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بجدة.. ووالدها يناشد البحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بجدة.. ووالدها يناشد البحث عنها

تحذير من وزارة «التعليم» للمقاصف المدرسية.. غرامة وإجراءات إدارية في هذه الحالة

تحذير من وزارة «التعليم» للمقاصف المدرسية.. غرامة وإجراءات إدارية في هذه الحالة

شرطة الرياض: القبض على 12 سورياً تورطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)

شرطة الرياض: القبض على 12 سورياً تورطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)

«التحالف»: تدمير زورق مُفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

«التحالف»: تدمير زورق مُفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

ترامب عن الخيارات العسكرية ضد إيران: أمريكا دائما مستعدة

ترامب عن الخيارات العسكرية ضد إيران: أمريكا دائما مستعدة
0

 

تواصل – وكالات:

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

كما رد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران وقال: “الولايات المتحدة دائما مستعدة”.

كذلك أفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران “كبيرة جدا”، مضيفا أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

يذكر أن ‏البنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترمب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاما حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، يوظف أكثر من 39 ألف شخص، ولديه نحو 3350 فرعا في الداخل والخارج.

كان يعتبر في عصره الذهبي أكبر بنك إسلامي في العالم، إلا أن دوره تراجع بقوة لتتصدر بنوك الخليج العربي القائمة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خالد بن سلمان: نظام طهران ينظر لمؤيديه كأدوات لتحقيق أطماعه

خالد بن سلمان: نظام طهران ينظر لمؤيديه كأدوات لتحقيق أطماعه

«البنتاجون»: إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت «أرامكو»

«البنتاجون»: إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت «أرامكو»

«الجبير»: التهاون مع إيران يسمح لها بالمزيد من الأعمال التخريبية والعدائية

«الجبير»: التهاون مع إيران يسمح لها بالمزيد من الأعمال التخريبية والعدائية

بعد هجوم أرامكو.. «ترامب» يتوعد إيران بعقوبات مشددة خلال 48 ساعة

بعد هجوم أرامكو.. «ترامب» يتوعد إيران بعقوبات مشددة خلال 48 ساعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>