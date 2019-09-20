ترامب عن الخيارات العسكرية ضد إيران: أمريكا دائما مستعدة

تواصل – وكالات:

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

كما رد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران وقال: “الولايات المتحدة دائما مستعدة”.

كذلك أفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران “كبيرة جدا”، مضيفا أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

يذكر أن ‏البنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترمب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاما حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، يوظف أكثر من 39 ألف شخص، ولديه نحو 3350 فرعا في الداخل والخارج.

كان يعتبر في عصره الذهبي أكبر بنك إسلامي في العالم، إلا أن دوره تراجع بقوة لتتصدر بنوك الخليج العربي القائمة.