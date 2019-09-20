مسؤول أرامكو يكشف حجم الضرر بمعمل خريص بعد الهجوم الإرهابي (فيديو)

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كشف المسؤول بشركة “أرامكو” فهد عبد الكريم عن حجم الأضرار التي سببها الاعتداء الذي استهدف معمل النفط الخام بخريص.

وقال عبدالكريم، في مقطع فيديو نشره موقع شبكة “CNN” إن الأضرار لحقت بوحدة تثبيت النفط الخام، والأنابيب المرتبطة بها، والخزانات، والكثير من المعدات الأخرى بالموقع.

وأضاف أن المحطة عادت الآن فعليا للعمل بعد جهود كبيرة بذلها المهندسون والفنيون الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً خلال الأيام الماضية.

وظهر خلال المقطع إحدى الأنابيب الكبيرة لنقل النفط وقد تعرضت لثقوب كبيرة بسبب الشظايا الناتجة عن الاعتداء.