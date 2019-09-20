نمر ضخم يفترس عاملاً و8 رؤوس أغنام بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

افترس نمر ضخم عامل مزرعة، بالإضافة إلى 8 رؤوس من الغنم وحمار وكلب مربوط وذلك أثناء هروبه من إحدى المزارع بأبو الدود في منطقة البيضاء في المدينة المنورة، حسب ما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نمر هارب.

وقال شاهد عيان إن النمر هرب في إحدى مزارع أبوالدود بجوار المسجد القديم، حيث نسي العمال باب المزرعة مفتوحا فخرج النمر وافترس عامل المزرعة، و8 أغنام، وحمار كان متواجدا بالمزرعة، وفقا لـ”عكاظ”.

كما قتل كلبا كان مربوطا في الموقع، ومن ثم هرب من المزرعة. وحسب إفادة البعض تم العثور على النمر والسيطرة عليه.