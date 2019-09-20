92 مليار دولار مساعدات من المملكة لـ 84 دولة على مستوى العالم

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أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن المملكة ومنذ عام 1996 وحتى الآن قدمت ما يزيد عن 92.4 مليار دولار أمريكي لأكثر من 84 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ليندر كينق وعددٍ من ممثلي مكاتب وإدارات وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء من مجلس الشيوخ، بحضور مسؤولي سفارة المملكة في واشنطن.

وقال الربيعة خلال اللقاء – الذي جرى فيه تقديم معلومات تعريفية عن الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة وجهوده في دول العالم المختلفة – إن المركز منذ تأسيسه عام 2015م نفذ ما يزيد عن 1057 مشروعاً فيما يزيد عن 44 دولة بالتعاون مع 168 شريكاً وبمبالغ تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

وأطلع الربيعة المسؤولين الأمريكيين على الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية في اليمن، مؤكداً أن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 حتى الآن تزيد عن 14,5 مليار دولار أمريكي، وأن مشاريع المركز تجاوزت المليارين و200 مليون دولار أمريكي بعدد مشاريع تجاوزت 368، علماً أن المشاريع تغطي جميع مناطق اليمن دون استثناء.