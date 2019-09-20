متحدث «الطيران المدني»: 100 ألف وظيفة مباشرة في مطارات المملكة

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، أن قطاع الطيران المدني في المملكة يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة، فيما يبلغ عدد الوظائف غير المباشرة نحو 427 ألفا بما في ذلك السياحة.

وأوضح الروساء وفقاً لـ”عكاظ”، أنه يصعب تحديد نسبة الوظائف التي يوفرها الطيران المدني في المملكة بدقة، إذ إن هناك وظائف مباشرة وأخرى غير مباشرة، أما المباشرة فهي تتوزع بين موظفين تابعين للطيران المدني والمطارات وشركات الطيران الوطنية ووكالات الطيران وشركات الخدمات الأرضية.

وأشار إلى أن المملكة تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير شبكة مطاراتها بما يواكب الزيادة المطردة في الحركة الجوية عبر ضخ استثمارات بمليارات الريالات لتصبح مركزا لوجستيا عالميا يربط بين قارات العالم ويستقبل ملايين السياح سنويا في عام 2020.