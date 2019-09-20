هل يمكن السيطرة على ارتفاع الضغط بالطعام؟

* توفر الفاصوليا البيضاء حصة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي توليفة المعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم.

* وجدت أبحاث من جامعة ولاية أوريغون أن تناول كوب من الحليب خالي الدسم كل يوم يخفض ارتفاع ضغط الدم بمقدار يتراوح بين 3 و5 بالمائة.

* يعمل البروكلي على إصلاح آثار ارتفاع الضغط، إلى جانب ضبطه عن طريق إمداد الجسم بالمغنيسيوم والكالسيوم.

* عصير الشمندر (البنجر) من الأدوات الفعّالة لخفض ضغط الدم، وفقاً لدراسات عديدة.

* من التعديلات المفيدة لمريض الضغط استخدام زيت السمسم في إعداد بعض الأطعمة او إضافته للسلطة.

* أكل الموز بانتظام يزوّد الجسم بحصة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط الضغط، تعزيز صحة عضلة القلب.

* الشوكولا الداكنة من الأطعمة الضرورية لضبط ضغط الدم المرتفع.

* يوفر عصير الرمّان توليفة رائعة من المغذيات التي تساعد على خفض الضغط المرتفع.

* العدس مصدر رائع للبوتاسيوم اللازم لخفض الضغط.