هل يمكن السيطرة على ارتفاع الضغط بالطعام؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحذير من وزارة «التعليم» للمقاصف المدرسية.. غرامة وإجراءات إدارية في هذه الحالة

تحذير من وزارة «التعليم» للمقاصف المدرسية.. غرامة وإجراءات إدارية في هذه الحالة

شرطة الرياض: القبض على 12 سورياً تورطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)

شرطة الرياض: القبض على 12 سورياً تورطوا في مشاجرة جماعية بحي النسيم (فيديو)

«التحالف»: تدمير زورق مُفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

«التحالف»: تدمير زورق مُفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة (فيديو)

هل يمكن السيطرة على ارتفاع الضغط بالطعام؟

هل يمكن السيطرة على ارتفاع الضغط بالطعام؟
0

تواصل – وكالات:

سواء كان ارتفاع ضغط الدم طفيفاً أو كانت درجته قصوى والارتفاع مستمراً ينبغي تعديل النظام الغذائي إلى جانب تناول الأدوية التي وصفها الطبيب. يشكّل إهمال الضغط المرتفع خطراً كبيراً على القلب والشرايين والكلى والعيون. لذلك، احرص على وجود هذه الأطعمة على مائدتك:

* الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والملوخية والبقدونس غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما ضروريان لخفض الضغط وفقاً لتوصيات جامعة هارفارد.

* توفر الفاصوليا البيضاء حصة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي توليفة المعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم.

* وجدت أبحاث من جامعة ولاية أوريغون أن تناول كوب من الحليب خالي الدسم كل يوم يخفض ارتفاع ضغط الدم بمقدار يتراوح بين 3 و5 بالمائة.

* يعمل البروكلي على إصلاح آثار ارتفاع الضغط، إلى جانب ضبطه عن طريق إمداد الجسم بالمغنيسيوم والكالسيوم.

* عصير الشمندر (البنجر) من الأدوات الفعّالة لخفض ضغط الدم، وفقاً لدراسات عديدة.

* من التعديلات المفيدة لمريض الضغط استخدام زيت السمسم في إعداد بعض الأطعمة او إضافته للسلطة.

* أكل الموز بانتظام يزوّد الجسم بحصة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط الضغط، تعزيز صحة عضلة القلب.

* الشوكولا الداكنة من الأطعمة الضرورية لضبط ضغط الدم المرتفع.

* يوفر عصير الرمّان توليفة رائعة من المغذيات التي تساعد على خفض الضغط المرتفع.

* العدس مصدر رائع للبوتاسيوم اللازم لخفض الضغط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عنصر ضروري لصحة قلبك..تعرّف على أهم مصادر البوتاسيوم الغذائية

عنصر ضروري لصحة قلبك..تعرّف على أهم مصادر البوتاسيوم الغذائية

لهذا السبب يجب استعمال المياه المعلبة لتحضير الشاي الأخضر

لهذا السبب يجب استعمال المياه المعلبة لتحضير الشاي الأخضر

معلومة مهمة لمن يعاني نقص فيتامين «د».. سبب خفي لا تعرفه

معلومة مهمة لمن يعاني نقص فيتامين «د».. سبب خفي لا تعرفه

هذا العصير يخفض الضغط ويزيد تحمل العضلات.. تعرف عليه

هذا العصير يخفض الضغط ويزيد تحمل العضلات.. تعرف عليه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>