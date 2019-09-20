شرطة جازان تكشف ملابسات دهس شابين بـ «أبي عريش»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة جازان ملابسات واقعة دهس قائد مركبة “هايلوكس” لشابين أمام أحد المواقع التجارية في محافظة أبي عريش.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إنه بالإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم شابّين عمداً بعد ترجلهما من مركبتهما أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبي عريش مساء يوم الأربعاء 1441/1/19هـ ما نتج عنه إصابتهما، وفراره من الموقع مترجلاً، فقد بادر الجاني بتسليم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.