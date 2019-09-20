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وفاة وإصابة 7 طلاب في حادث مروع بـ«حرث جازان»
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تواصل – فريق التحرير:

توفي طالبان وأصيب 5 آخرون في حادث مروري مروع في محافظة الحرث بمنطقة جازان، فيما واست إدارة تعليم جازان ذوي المتوفيْن والمصابين.

ونقل مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري اليوم الخميس، تعازي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لأسرة الطالبين خالد علي جدع وعبد العزيز محمد هزازي اللذين توفيا إثر الحادث المروري.

جاء ذلك خلال زيارته لأسرة الطالبين في محافظة الحرث برفقة عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.

ونقل العسيري تعازي مدير عام التعليم وكل أسرة التعليم بالمنطقة لأسرتهما سائلاً الله لهما الرحمة والمغفرة ولأسرتهما الصبر والسلوان، كما زار “العسيري” الطلاب الخمسة المصابين بالحادث للاطمئنان على صحتهم.

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