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بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، أمس الخميس، أسماء 276 متقدماً ومتقدمة على وظائفها، والمعلن عنها في 1440/11/14هـ، عبر موقع الوزارة، وذلك بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي (جدارة).

ودعت الوزارة المقبولين والمقبولات لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في “مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية” اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/01/30هـ من الساعة (9) صباحاً حسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم ومتقدمة.

وأهابت وزارة الحرس الوطني بالمرشحين إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وسيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية، والالتزام بموعد المقابلة المحدد، وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح، وإحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً من المتقدمين على نفس الوظيفة.

أسماء المرشحين

أسماء المرشحات

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