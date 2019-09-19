«الجبير»: التهاون مع إيران يسمح لها بالمزيد من الأعمال التخريبية والعدائية

تواصل – فريق التحرير:

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءاً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف “الجبير” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن هذا الاعتداء الآثم يعد امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية”.

وتابع: “التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة”.