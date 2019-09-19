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بالأرقام.. «العريدي» يوضح إنجازات «بلدي الرياض» خلال 6 أشهر (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، عن إنجازات المجلس البلدي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال العريدي، في مداخلة هاتفية مع “قناة المجد”، إن المجلس قام بـ13 جولة ميدانية في نطاق البلديات الفرعية بمعدل جولة كل أسبوعين، كما التقى بممثلي أهالي الأحياء بعدد 15 حيا من أحياء الرياض، إضافة إلى 5 لقاءات عامة.

وأضاف “قام المجلس بزيارة الجهات البلدية والخدمية أكثر من 18 زيارة تنسيقية أو زيارة للمتابعة وكذلك قام المجلس بعقد 6 ورش عمل متخصصة بالإضافة إلى عقد 14 شركة مع الجمعيات والجهات الاستشارية المتطورة، كما تم عقد 64 جلسة واجتماع”.

أما عن قرارات المجلس البلدي منذ بداية العام، فقال “العريدي” إن المجلس اتخذ 77 قراراً نُفذ منها 61 قرارا، وهناك 16 قرارا تحت التنفيذ.

وأضاف أن الأربعاء الماضي شهد استضافة أحياء العزيزية والدار البيضا والغنامية والحاير ضمن برنامج استقبال أهالي الأحياء، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بالاهتمام بقضايا الأحياء واحتياجاتها.

وقال العريدي “بفضل الله ومنته تمكن المجلس من المساعدة في إنجاز عدد من الملفات العالقة وذلك بالتواصل والمتابعة مع الجهات البلدية سواء في البلديات الفرعية أو في إدارات الأمانة، وحتى أيضا الجهات الخدمية كالكهرباء والمياه والاتصالات”.

وختم العريدي حديثه بقوله “إن هذه الجهود أثمرت بفضل الله، عن تحسن ملحوظ في بعض الخدمات أو حتى في معالجة ملاحظات وشكاوى المواطنين، وقد رصدنا الانطباعات الإيجابية من الإخوة المواطنين على أعمال المجلس أثناء هذه اللقاءات”.

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