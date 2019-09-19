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بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء باكستان

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء باكستان
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة، مساء اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.
وأدان دولة رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.
وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تقديره لموقف باكستان، مؤكداً – حفظه الله – أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق)، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
كما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.

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