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هل تُثبت بطاقة دخول سكن الجامعة استقلالية المسكن للمستفيد؟.. حساب المواطن يرد

هل تُثبت بطاقة دخول سكن الجامعة استقلالية المسكن للمستفيد؟.. حساب المواطن يرد
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تواصل – فريق التحرير:

شدد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، على أهمية إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن لمن هم فوق سن الـ24 عامًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حيث وجه استفسارا قال فيه: “إن لديه بطاقة دخول السكن في الجامعة التي يدرس بها إلا أن حساب المواطن أكد أنه لا يُعتد بها كدليل للاستقلالية فماذا يفعل؟”.

ورد حساب المواطن بقوله: “إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.

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