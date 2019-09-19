وفاة طفل دهساً تحت عجلات حافلة في الباحة

تواصل – فريق التحرير:

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه ظهر اليوم، دهسا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة.

وأثناء قيام حافلة تتبع لمدرسة خاصة بإنزال أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة؛ تعرض الطفل البالغ من العمر 5 سنوات للدهس ولقي مصرعه تحت عجلات المركبة، وقد وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

وكشفت إدارة مرور منطقة الباحة، أن الحادثة تمثلت في قيام أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه.

وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه توفي، وتباشر إدارة مرور الباحة التحقيق في الحادث وملابساته.