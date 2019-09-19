«البنتاجون»: إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت «أرامكو»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت “أرامكو” في المملكة، مؤكدة أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي، قد أعلن بالأمس أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وقال المالكي: جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، موضحًا أنها من صواريخ إيرانية من طراز ”يا علي”.

وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.

وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.

وأضاف المالكي “حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران، مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط”.