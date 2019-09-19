بالفيديو.. وكيل سيارات سعودي يفقد شحنة مركبات إثر انقلاب سفينة بميناء أمريكي

تواصل – فريق التحرير:

فقدت إحدى وكالات السيارات السعودية عددا من مركباتها في البحر، كانت ضمن شحنة على سفينة وقع عليها حادث وفقدت توازنها وانقلبت في ميناء برونزويك في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفر انقلاب السفينة “جولدن راي”، عن فقدان 4 أفراد من طاقمها، واشتعال النيران فيها، إضافة إلى فقدان المركبات، حيث هرعت قوات خفر السواحل الأمريكية للقيام بجهود الإنقاذ، وأعلنوا عن إجلاء 23 من أفراد الطاقم، وجار البحث عن 4 آخرين.

وأعلنت شركة متخصصة في التأمين عن تسلمها إشعار مطالبة للشحنة، موضحة أن السفينة مؤمنة في وثيقة “تأمين بحري”، وتبلغ القيمة التأمينية 180.4 مليون ريال، وأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقا للأصول، فيما تبلغ المسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ مليون ريال فقط.

والسفينة “جولدن راي” هي حاملة مركبات ضخمة، ويبلغ طولها 197 متراً، مما جعل عمليات الإنقاذ صعبة، وظهرت في مقاطع فيديو وهي ترقد على جانبها، فيما وصف مسؤولو الإنقاذ الوضع بأنه “معقد”، خاصة أن الدخان والنيران بدأ في الظهور عقب انقلابها.