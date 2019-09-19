وفاة رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي

تواصل – وكالات:

أعلن محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاته في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأكدت نسرين زين العابدين بن علي، نبأ وفاة والدها، وذلك على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال المحامي منير بن صالحة إن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وكان بن صالحة قد أعلن، الجمعة الماضي، أن «ابن علي» نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح حينها لإذاعة “موزاييك” التونسية، أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها “مريض جدا”، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وكان بن علي قد خرج من البلاد في يناير من عام 2011 في أعقاب الاحتجاجات التي أنهت حكمه.