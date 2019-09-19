باحث: انتهاء فصل الصيف «فلكياً».. وتحذيرات من تقلبات جوية

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توقع الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن تتعامد الشمس فوق خط الاستواء للأرض، الاثنين المقبل، ما يجعل أشعتها تصل لكل نقطة على الأرض.

وأوضح “هندي” أن هذا التعامد يأتي نتيجة تغير ميل الشمس نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء، وتعامد الشمس على خط الاستواء بعد الصيف.

وأضاف أن هذه الظاهرة تعني فلكيا نهاية فصل الصيف بشكلٍ عام على نصف الكرة الأرضية الشمالي وبداية دخول فصل الخريف.

وأشار إلى استمرار فصل الخريف 90 يوماً، حيث يطول الليل بشكلٍ تدريجي حتى يصل لأقصى طول له في آخر يوم من الخريف في 22 ديسمبر، مضفيا “تتميز الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف بالتقلبات الجوية حتى بداية شهر أكتوبر”.