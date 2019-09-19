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فيديو مروع.. سائق «هايلوكس» يدهس شخصين «عمدا» في أبو عريش

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، وثق جريمة دهس متعمد إثر مشادة كلامية عند تقاطع في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وأظهر المقطع مشادة كلامية بين 3 أشخاص، اثنان منهم (سائق ومرافقه) مترجلان من سيارة سيدان (تويوتا كورولا) والثالث داخل سيارة نقل (تويوتا هايلوكس).

ووثق المقطع قيام سائق السيدان بركل الباب الخلفي للهايلوكس، فعمد سائقها إلى الانطلاق والعودة بها عكس السير متوجهاً نحو سائق الكورولا ومرافقه، حيث صدمهما بقوة ودهسهما بسيارته.

ووفقا للمعلومات الأولية، باشرت الجهات الأمنية المختصة في محافظة أبو عريش التابعة لمنطقة جازان، التحقيق في الحادث وأطاحت بالجاني.

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