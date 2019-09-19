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أول تعليق من «حقوق الإنسان» على هاشتاق «رغد وأخواتها المعنفات»

أول تعليق من «حقوق الإنسان» على هاشتاق «رغد وأخواتها المعنفات»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت “هيئة حقوق الإنسان”، اليوم الخميس، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفلة رغد وأخواتها المعنفات.

وقالت الهيئة على حسابها في “تويتر”: إنها “تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل”.

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