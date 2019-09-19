أول تعليق من «حقوق الإنسان» على هاشتاق «رغد وأخواتها المعنفات»

تواصل – فريق التحرير:
أكدت “هيئة حقوق الإنسان”، اليوم الخميس، أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفلة رغد وأخواتها المعنفات.
وقالت الهيئة على حسابها في “تويتر”: إنها “تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصّت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل”.
رصدت#هيئة_حقوق_الإنسانما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص#الطفله_رغد_وخواتها_المعنفاتوتتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.
— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi)September 19, 2019