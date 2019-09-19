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مكونة من يمنيين ومصريين.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة سرقة المحلات في القطيف

مكونة من يمنيين ومصريين.. شرطة الشرقية تطيح بعصابة سرقة المحلات في القطيف
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تواصل – واس:

‎صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم خمسة متهمين، اثنين منهم من الجنسية اليمنية وثلاثة من الجنسية المصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أنه بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عدد من جرائم سرقة محال تجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة (٧) محال تجارية بمحافظة القطيف، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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