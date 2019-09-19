تم تحصيلها من رسوم الأراضي البيضاء.. تخصيص 3.6 مليون ريال لمشروع إسكان العلا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التحالف»: تدمير زورق مُفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

«التحالف»: تدمير زورق مُفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة (فيديو)

أطلق رصاصة برأس مواطن وأشعل به النار.. تنفيذ حُكم قتل في جانٍ بالقطيف

أطلق رصاصة برأس مواطن وأشعل به النار.. تنفيذ حُكم قتل في جانٍ بالقطيف

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

تم تحصيلها من رسوم الأراضي البيضاء.. تخصيص 3.6 مليون ريال لمشروع إسكان العلا

تم تحصيلها من رسوم الأراضي البيضاء.. تخصيص 3.6 مليون ريال لمشروع إسكان العلا
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، صرف 3.6 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية لمشروع إسكان العلا.

وقال البرنامج: إن “هذا المبلغ يمثل جزءًا من الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى”.

وأوضح أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية.

يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الانتهاء من تطوير 70 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء بالدمام

الانتهاء من تطوير 70 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء بالدمام

وزير الإسكان يوضح موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي

وزير الإسكان يوضح موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي

صرف 25 مليون ريال لتطوير مشروع إسكان شمال الرياض

صرف 25 مليون ريال لتطوير مشروع إسكان شمال الرياض

لجنة «الأراضي البيضاء» تُصدر 147 قراراً جديداً على مخالفي النظام واللائحة

لجنة «الأراضي البيضاء» تُصدر 147 قراراً جديداً على مخالفي النظام واللائحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>