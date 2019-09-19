تم تحصيلها من رسوم الأراضي البيضاء.. تخصيص 3.6 مليون ريال لمشروع إسكان العلا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان، صرف 3.6 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية لمشروع إسكان العلا.

وقال البرنامج: إن “هذا المبلغ يمثل جزءًا من الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى”.

وأوضح أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية.

يُذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.