وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة (فيديو)

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة (فيديو)

أطلق رصاصة برأس مواطن وأشعل به النار.. تنفيذ حُكم قتل في جانٍ بالقطيف

أطلق رصاصة برأس مواطن وأشعل به النار.. تنفيذ حُكم قتل في جانٍ بالقطيف

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية
0

تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده تقدر إعلان الأصدقاء في المملكة والإمارات مشاركتهم في حماية الممرات المائية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وكانت المملكة أعلنت، أمس الأربعاء، عن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استنفار أمني بحثاً عن «المومياء اللص» سارق البنوك بأمريكا

استنفار أمني بحثاً عن «المومياء اللص» سارق البنوك بأمريكا

ترمب: على أهبة الاستعداد للرد عسكريا ضد مرتكب الهجوم على أرامكو

ترمب: على أهبة الاستعداد للرد عسكريا ضد مرتكب الهجوم على أرامكو

أمريكا تُدين الهجوم على معملَي نفط لـ«أرامكو»

أمريكا تُدين الهجوم على معملَي نفط لـ«أرامكو»

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

بيان سعودي إماراتي مشترك: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية.. ونبذ الانقسام ضرورة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>