وزير الخارجية الأمريكي: نُقدر مشاركة المملكة والإمارات في حماية الممرات المائية

تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده تقدر إعلان الأصدقاء في المملكة والإمارات مشاركتهم في حماية الممرات المائية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وكانت المملكة أعلنت، أمس الأربعاء، عن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.