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تعرف على ميزات أسرع شبكة «واي فاي» في العالم

تعرف على ميزات أسرع شبكة «واي فاي» في العالم
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني عن إطلاق أسرع شبكة “واي فاي” في العالم خلال هذا الأسبوع، بمجموعة من التقنيات الجديدة التي تتحد معا لجعل “واي فاي” أكثر كفاءة، بدعم أكثر من 10 أجهزة متصلة، وبسرعة 9.6 غيغابايت في الثانية.

وأوضح التقريرٌ أن “واي فاي ايليانز”، المنظمة المشرفة على تطوير شبكة “واي فاي”، ستطلق رسميا، خلال الأسبوع الجاري شبكة “واي فاي 6” الأسرع على الإطلاق، لتتمكن شركات التكنولوجيا قريبا من الإعلان عن دعم معتمد لها، في منتجاتها الجديدة.

 وتتميز الشبكة الأسرع للإنترنت اللاسلكي بمجموعة من التقنيات الجديدة، حيث ستخدم أكثر من 10 أجهزة جميعها متصلة بالشبكة، في وقت واحد، مع زيادة السرعة داخل الشبكة المزدحمة، من 3.5 غيغابايت/ثانية إلى 9.6 غيغابايت/ ثانية.
ويعمل نظام “واي فاي 6” بشكل أسرع مع توفير المزيد من البيانات، وتحسن كبير في الأمان، جعل العديد من عمالقة التكنولوجيا يبدأون في دعم أجهزتهم الحديثة بهذه التقنية، لتكون جاهزة لاستقبال الميزات والتقنيات الجديدة فور وصول “واي فاي 6” الرسمي إليها.
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