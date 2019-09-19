بالتنسيق مع «نجم».. إدراج شركات التأمين ضمن برنامج «مكافحة الاحتيال»

قال الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، إنه سيكون هناك اتفاقيات رسمية مع شركات التأمين، ليتم إدراجها ضمن برامج دعم إدارة “مكافحة الاحتيال” بالمملكة، خلال الربع الأول العام المقبل 2020.

وأوضح السليمان -على هامش فعالية حول الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال في الرياض أمس- أن الاتفاقيات المستهدفة سيكون لها مردود مالي، حيث تعمل الشركة على إعادة هيكلة للإيرادات للمساهمة في دعم مكافحة الاحتيال، لافتًا إلى أن شركة “نجم” ملزمة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رسميا بدور مكافحة الاحتيال. وفقًا لـ”الاقتصادية”

من جهة أخرى أعلنت شركة “ساس”، العاملة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال مع شركة “نجم”، عن إبرام اتفاقية تعاون تقني يهدف إلى مواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحد منها.