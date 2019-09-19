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الإطاحة بلصوص كيابل الكهرباء وأغطية الحديد في جدة

الإطاحة بلصوص كيابل الكهرباء وأغطية الحديد في جدة
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تواصل – جدة:

تمكنت دوريات الأمن في محافظة جدة من الإطاحة بثلاثة مواطنين متهمين بسرقة كيابل كهربائية وأغطية حديد بأحد الأحياء الجنوبية، وبعد الاستعلام عنهم اتضح أن أحدهم مطلوب لدى مكافحة المخدرات.

وتعود التفاصيل إلى اشتباه الجهات الأمنية بالمحافظة بمركبة داخلها أشخاص بأحد الأحياء الجنوبية من مدينة جدة وعند ملاحظتهم لرجال الأمن فروا هاربين من الموقع.

وبعد ضبطهم، وعند تفتيش المركبة وجد مقصات لغرض قص الحديد، بالإضافة إلى العثور على أغطية حديد تابعة للأمانة. وبعد توجيه الاتهام اعترف أحدهم بارتكابهم سرقات عديدة، وبعد الاستعلام عن هوياتهم اتضح أن أحدهم صادر بحقه أمر قبض من مكافحة المخدرات.

وقالت مصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة وتحفظت على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

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