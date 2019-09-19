توقعات بغبار على الشرقية والرياض.. وأمطار بـ 4 مناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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