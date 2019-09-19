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عضو شورى يقترح إعفاء المعلمين القدامى من «رخصة المعلم»

عضو شورى يقترح إعفاء المعلمين القدامى من «رخصة المعلم»
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تواصل – فريق التحرير:

قدّم عدد من أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة مناقشة تقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439-1440هـ، مقترحات منها إعفاء المعلمين القدامى من رخصة المعلم وتعديل درجة “قياس” وجعله مجانيا.

ودعا عضو المجلس الدكتور حسين المالكي، إلى مراجعة رخصة المعلم بحيث يعفى منها المعلمون القدامى ويُلزم بها المعلمون الجدد.

واقترح عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح مراجعة محتوى اختبارات “قياس”، وأن يكون الاختبار الأول مجاناً، ثم برسوم رمزية في المرات التالية، ورأى الدكتور أحمد الزيلعي تضرر الطلاب من اعتماد قبول الجامعات على درجة “قياس”، مطالباً باحتساب النسبة الأكبر للقبول على درجات الطلاب في الثانوية العامة.

بينما طالبت الدكتورة إقبال درندري بنشر تقارير التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية.

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