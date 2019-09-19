وفاة طالبة دهساً أمام منزلها بحي الشفاء.. و«تعليم الرياض» تُعلق

تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، على حادث وفاة طالبة دهسا أمام منزل أسرتها بحي الشفا بالرياض، أمس الثلاثاء، بقوله “إن الحافلة تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض”.

وقال الغامدي: “إن الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله”، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الرياض إلى أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

يذكر أن الجهات المعنية ضبطت السائق المتسبب في الحادثة فيما تبين بأن الطالبة تبلغ من العمر قرابة الأربعة عشر عاماً.