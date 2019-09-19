الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

وفاة طالبة دهساً أمام منزلها بحي الشفاء.. و«تعليم الرياض» تُعلق

وفاة طالبة دهساً أمام منزلها بحي الشفاء.. و«تعليم الرياض» تُعلق
0

تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، على حادث وفاة طالبة دهسا أمام منزل أسرتها بحي الشفا بالرياض، أمس الثلاثاء، بقوله “إن الحافلة تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض”.

وقال الغامدي: “إن الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله”، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الرياض إلى أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

يذكر أن الجهات المعنية ضبطت السائق المتسبب في الحادثة فيما تبين بأن الطالبة تبلغ من العمر قرابة الأربعة عشر عاماً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط قائد حافلة دهس طالبة أثناء نزولها

ضبط قائد حافلة دهس طالبة أثناء نزولها

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

حاول دهس رجل أمن.. ضبط خمسيني بحالة غير طبيعية في نقطة تفتيش بالطائف

حاول دهس رجل أمن.. ضبط خمسيني بحالة غير طبيعية في نقطة تفتيش بالطائف

وفاة شاب دهساً في حفر الباطن

وفاة شاب دهساً في حفر الباطن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>