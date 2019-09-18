الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

إصابة 3 أشخاص إثر اقتحام سيارة لفندق «ترامب» في نيويورك (فيديو)

0

تواصل – وكالات:

اقتحمت سيارة الردهة الرئيسية لمبنى “ترامب بلازا” في نيويورك، الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب، مما أسفر عن إصابة سائقها واثنين آخران بجروح طفيفة.

ووقع الحادث ليلة الثلاثاء، في مدينة نيو روتشيل الأميركية، شمالي نيويورك، وليس للرئيس الأمريكي مكان إقامة في المبنى السكني الفاخر.

وتمثلت الصدمة في أن السائق خرج من السيارة التي كانت من طراز “مرسيدس بنز سي300″، وجلس بغير اكتراث على أريكة في الردهة الرئيسية لمبنى ترامب بلازا، بعد الاصطدام الذي وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وذكرت قناة (إن.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى أن الاصطدام كان حادثا عارضا على ما يبدو، وأن الشرطة تستجوب السائق.

وقالت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية، إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم منظمة ترامب في بيان لقناة “إيه.بي.سي نيوز”: “نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة… نحن ممتنون بحق لخدماتهم”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل تندلع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران؟.. ماذا قال «ترامب»؟

هل تندلع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران؟.. ماذا قال «ترامب»؟

«جو بايدن» يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. وترامب يصفه بـ «النعسان»

«جو بايدن» يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. وترامب يصفه بـ «النعسان»

رسمياً.. واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

رسمياً.. واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

الاتحاد الأوروبي يصدم «ترامب»: موقفنا من «الجولان» لم يتغير

الاتحاد الأوروبي يصدم «ترامب»: موقفنا من «الجولان» لم يتغير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>