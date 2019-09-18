بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

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تواصل – فريق التحرير:

استعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي مقاطع وصورا التقطتها أنظمة المراقبة في مواقع الهجمات على معملي أرامكو في بقيق وخريص.

ووثقت كاميرات المراقبة حركة ونوع الطائرات المستخدمة في الهجوم الإرهابي على منشآت “أرامكو”، وأنواع الأسلحة التي تم جمعها، والتي استُخدمت في الهجوم على بقيق وخريص، وهي أجهزة وتكنولوجيا إيرانية، كما أكد عدد من الخبراء.

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