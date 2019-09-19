جازان.. «دوريات المجاهدين» تضبط 93 كيلو حشيش قبل تهريبها داخل «مراتب»

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كشف المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، أن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت من ضبط ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش المخدر.

وأوضح أن المهربات كانت مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة، وذلك أثناء محاولة نقلها، وقد تم القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد “قزيز” أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.