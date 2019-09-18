وزير المالية: إيرادات المملكة لم تتأثر بالهجوم الإرهابي على «أرامكو»

تواصل – وكالات:

علق وزير المالية محمد الجدعان، على الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو والتي خفضت إنتاج المملكة من النفط بقوله إن تأثيرها صفري على إيرادات المملكة ولن تؤثر على النمو الاقتصادي.

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج”، اليوم الأربعاء في الرياض، إن تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتًا وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وأشار الوزير إلى أن الانقطاع من حيث الإيرادات هو صفر، والمملكة استخدمت احتياطيات النفط لسد الفجوة خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الحادث أثبت أن شركة النفط الحكومية أرامكو كانت قادرة على “العودة إلى المسار الصحيح” والتعافي بسرعة.

وشدد الجدعان على التزام المملكة ببيع حصة في أرامكو خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مشيرًا إلى أن البورصة الرئيسة ستكون محلية، وما زالت المملكة تدرس خياراتها للسوق الثانوية في الخارج.

وختم وزير المالية بقوله إنه بعد زيادة الإنفاق الحكومي تشهد الحكومة “قوة دفع” في الاقتصاد غير النفطي ، ويتوقع أن يصل القطاع إلى توقعات التوسع بنسبة 2.9 ٪ من صندوق النقد الدولي.