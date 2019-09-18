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الأمير خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف ضد قوى الشر والعدوان

الأمير خالد بن سلمان: المملكة ستواصل الوقوف ضد قوى الشر والعدوان
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تواصل – فريق التحرير:

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب واجهت عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن المملكة ستواصل الوقوف معه ضد قوى الشر والعدوان الذي لا معنى له.

وعلق نائب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، على فقرتين مقتبستين من بيان كامب ديفيد المشترك لعام 2015، قائلاً: “نقدر موقف الولايات المتحدة الطويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة”.

ونصّت الفقرات المقتبسة من البيان المشترك على استعداد الولايات المتحدة للعمل المشترك مع دول التعاون الخليجي لردع أي مواجهات تهدّد سلامة أراضيها، يتضمّن ذلك تحديد إي إجراءات مناسبة ووسائل مستخدمة للتخلّص من تلك التهديدات.

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