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طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في الدمام.. و«التعليم» تحقق

طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في الدمام.. و«التعليم» تحقق
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التحقيق في حادثة اعتداء طالب في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس غرب الدمام على زميله وطعنه بآلة حادة، وإصابته بجرح طفيف في يده اليمنى.

وقال المتحدث باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص إن الإدارة اتخذت الإجراءات المناسبة حيال الواقعة، وتم إسعاف الطالب المصاب ونقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى المركزي بالدمام، وإبلاغ الجهات الأمنية، والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة، مؤكدا أن حالة الطالب مطمئنة وغادر المستشفى.

وأوضح الباحص أن الواقعة محل اهتمام ومتابعة مدير عام التعليم، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها لمكتب التعليم، وجار استكمال الإجراءات النظامية.

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