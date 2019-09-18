5 نصائح لتوفير المال عند التسوق عبر الإنترنت.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

يشهد التسوق الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة لدرجة أنه تجاوز التسوق في المتاجر التقليدية للمرة الأولى في الولايات المتحدة هذا العام.



ويقدم أندرو سكاربورو، المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة برايس ويتر، مجموعة من النصائح، التي تساعدك على توفير المال، والحصول على أفضل الصفقات عند التسوق عبر الإنترنت، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- استخدام الموارد على الإنترنت

مواقع استرداد النقود هي مواقع إلكترونية تكافئ الأعضاء الذين يسجلون نسبة مئوية من الأموال التي يربحها الموقع، عندما يقومون بعمليات شراء من نفس الموقع. ويمكنك حتى استخدام الروابط الخاصة بك في بعض الحالات ومشاركة الروابط الخاصة بك مع الآخرين.

وهناك أداة أخرى سهلة الاستخدام عبر الإنترنت لاستخدامها في توفير المال، وهي مواقع الكوبونات والرموز الترويجية التي تجمع أفضل الشفرات عبر الإنترنت للصفقات.

2- ترك السلع في عربة التسوق

تتطلب “خدعة عربة التسوق” بعض الصبر وضبط النفس، لكنها قد توفر لك خصومات جيدة.

وقال سكاربورو “أضف عناصرك إلى سلة التسوق ثم اتركها دون أن تدفع، وسيرسل لك العديد من تجار التجزئة خصومات وحوافز للعودة وإكمال عملية الشراء”.

3- اختيار وقت الشراء

إذا كان بإمكانك انتظار منتج معين، فيمكنك دائمًا العثور على صفقة جيدة مرتبطة بالموسم، فعلى سبيل المثال تسوق ألعاب الشاطئ والمناشف في نهاية الصيف، والمعاطف الشتوية في مارس للحصول على صفقات جيدة.

وأضاف سكاربورو “انتظر أيام الصفقات الخاصة مثل تنزيلات الأعياد أو يوم الأمازون برايم”.

4- الاشتراك في الرسائل الترويجية

عندما تحصل على الفرصة يجب عليك “الاشتراك في النشرات الإخبارية للتجار أو قوائم البريد الإلكتروني، حيث يقدم العديد من كبار تجار التجزئة خصومات فقط عندما تمنحهم بريدك الإلكتروني”.

وتمتد هذه النصيحة لتشمل العضوية الحصرية. ففي بعض الأحيان يتم تقديم الامتيازات غير المقدمة لعامة الناس إلى أعضاء شركات بطاقات الائتمان وشركات الطيران.

5- مواقع المقارنة

قد يبدو الأمر بسيطاً، فالمقارنة في كثير من الأحيان هي أفضل طريقة للحصول على أفضل الأسعار عند التسوق عبر الإنترنت.

يقول سكاربورو “خذ دائمًا الوقت الكافي لزيارة الأسواق المختلفة ومتاجر المقارنة للحصول على أفضل صفقة”.