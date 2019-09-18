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«الشورى» يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

«الشورى» يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور
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تواصل – الرياض:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عُقدت اليوم الأربعاء، على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع نظام الجامعات المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالإنابة د. حمد آل الشيخ.

ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها.

 

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