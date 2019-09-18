سفارة المملكة بماليزيا تُصدر تنبيهاً مهماً للطلاب والمواطنين

تواصل- الرياض:

نبهت سفارة المملكة بكولالمبور جميع المواطنين والمقيمين والطلبة الدارسين بدولة ماليزيا، ضرورة أخذ الحيطة من ظاهرة التلوث الهوائي التي ضربت ولايات البلاد.

ونشرت السفارة عدة وصايا إلى الجميع بضرورة عدم التجول في الأماكن المفتوحة، والبقاء في الأماكن المغلقة، مشددة على أهمية لبس “كمام الوجه” ومتابعة تعليمات الجهات الماليزية المختصة للحفاظ على سلامتهم.

من جانبها، أصدرت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا عدة تنبيهات للوقاية من تلك الظاهرة، موضحة أن معدلات تلوث الهواء في كولالمبور وصلت إلى (188)؛ الأمر الذي يعتبر معدلاً غير صحي.

وطالبت الملحقية باتباع إجراءات الوقاية التالية:

– البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

– الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء.

– الحرص على تناول الغذاء الصحي المحتوي على فيتامين ( A , C).

– استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل.

– توفير الأدوية الخاصة بأمراض الصدر لمن يعانون أمراضاً مزمنة.