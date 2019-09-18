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لماذا يحتاج جسمك بشدة إلى «الزنك» وما هي أهم مصادره الغذائية؟

لماذا يحتاج جسمك بشدة إلى «الزنك» وما هي أهم مصادره الغذائية؟
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تواصل – وكالات:

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك مفيد للصحة والجمال، إذ يتمتع بأهمية كبرى للأيض، وشفاء الجروح وتقوية جهاز المناعة، إضافةً إلى تجميل البشرة والشعر.

وأوضحت الجمعية، أن جسم الرجل يحتاج إلى الزنك 10 مليغرامات يومياً، وجسم المرأة إلى 7 مليغرامات يومياً، وتزيد الحاجة إليه لدى الحوامل ليتراوح بين 10 و11 مليجراماً يومياً.

وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الزنك في الجسم تتمثل في كثرة الإصابة بالعدوى، وصعوبة شفاء الجروح ،وتساقط الشعر، وتقصف الأظافر.

وتنقسم المصادر الغذائية الغنية بالزنك إلى حيوانية، مثل المحار، والروبيان، أو الجمبري، واللحم البقري، والكبد، وجبن الغودا والإيمنتال، وأصفر البيض، ومصدر نباتية مثل بذور القرع العسلي، والبقوليات على غرار العدس، ومنتجات الحبوب الكاملة، ورقائق الشوفان، والجوز، والفول السوداني.

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