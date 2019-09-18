تريليون ريال حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي.. و14 مليون طن سنويًا من الصلب

تواصل- الرياض:

أطلقت المملكة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو الأكبر في برامج رؤية المملكة 2030، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال كلمة له في فعاليات اليوم الثاني لـ”المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب” بالرياض، أن المملكة لديها 7551 مصنعاً مرخصاً بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها على 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار للقطاع الصناعي أكثر من تريليون ريال.

وبين أن الوزارة تسعى للتغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عامة، وقطاع الحديد والصلب خاصة، لافتا إلى أن المملكة تخطت إنتاجيتها أكثر من 14 مليون طن سنويًا من منتجات الصلب، إلا أنه رغم ذلك فإن المملكة لا تزال أعلى دول العالم استيرادًا لمنتجات الحديد والصلب بأكثر من 4 ملايين طن سنويًا، الأمر الذي يتطلب تقوية قاعدة صناعة الصلب الراهنة وتطويرها.