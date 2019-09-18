الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

«الشؤون البلدية»: ضريبة باهظة على المطاعم المقدمة للتبغ

«الشؤون البلدية»: ضريبة باهظة على المطاعم المقدمة للتبغ
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طرح مسودة آلية إفصاح وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، التي تحتوي على رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات لمحلات تقديم منتجات التبغ، حيث يستحصل بنسبة 100% من إجمالي فاتورة المبيعات وليس على منتجات التبغ فقط.

وتشير المعلومات الواردة إلى إن الرسوم التي يتم تحصيلها من محل تقديم منتجات التبغ تشمل رسما سنويا ثابتا يتم استحصاله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ يستحصل رسم بنسبة (100%) من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

كما تنص المسودة على خطوتين فالأولى الإفصاح، حيث يلتزم محل تقديم منتجات التبغ بالإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية نهاية كل شهر ميلادي مع إرفاق بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، بينما الخطوة الثانية فهي الفاتورة بإصدار فاتورة سداد رسم نسبة من إجمالي مبيعات محل تقديم منتجات التبغ بداية كل شهر ميلادي، وعلى أن يتم سدادها قبل تاريخ 15 من الشهر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تشمل 20 ألف موقف ذكي.. «البلديات» توقع 7 عقود استثمارية بعوائد 1.6 مليار ريال

تشمل 20 ألف موقف ذكي.. «البلديات» توقع 7 عقود استثمارية بعوائد 1.6 مليار ريال

مطالبات برفع أسعار منتجات التبغ.. لهذا السبب

مطالبات برفع أسعار منتجات التبغ.. لهذا السبب

صور متداولة.. تصميمات «البقالات» وفق اللائحة الجديدة

صور متداولة.. تصميمات «البقالات» وفق اللائحة الجديدة

«البلديات» تمنح البقالات والأسواق المركزية مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها

«البلديات» تمنح البقالات والأسواق المركزية مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>