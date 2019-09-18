استنفار أمني بحثاً عن «المومياء اللص» سارق البنوك بأمريكا

تواصل – وكالات:

ناشد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الناس لمساعدته في تحديد هوية سارق البنك الذي كان يرتدي زي المومياء في عملية سطو وقعت يوم الجمعة الماضية.

وتواصل السلطات الأمنية في تكساس أثناء ذلك البحث عن المومياء سارق البنوك، الذي أطلق عليه لقب “مومياء مارودر”، بعد أن نفذ عملية سطو على بنك “فيرست كونفينيانس بنك” في مقاطعة هاريس بولاية تكساس يوم الجمعة، الذي صادف الثالث عشر من سبتمبر.

ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن المشتبه فيه بأنه ذكر أسود في أوائل العشرينيات من عمره، يقدر طوله بحوالي 1.8 متر.

وقال مكتب التحقيقات إن المشتبه به لف الشاش الأبيض حول وجهه وذراعيه، كما ارتدى شعراً مستعاراً (باروكة) وقبعة بيسبول.