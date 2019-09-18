مصـابة بورم دماغي.. توجيه لـ «الصحة» بعلاج الطفلة اليمنية «زينب»

قالت مصادر إن الديوان الملكي أصدر توجيها إلى وزارة الصحة بعلاج الطفلة اليمنية زينب المصابة بورم دماغي، في أحد المراكز المتخصصة بالرياض، وذلك بعد أن تعذر علاجها لعدم توفر الإمكانات، بحسب تقرير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وأضافت المصادر أن تقرير المستشفى أشار إلى أن الورم نوعه خطير ويصعب الوصول إليه أو إزالته جراحياً، ولن يستجيب بأي نوع من العلاجات الكيميائية، والحل الوحيد يكمن في العلاج الإشعاعي التلطيفي وهو غير متوفر سوى في المراكز المتخصصة في الرياض أو جدة.

وقال والد الطفلة حسين المجلي إنه اضطر لنقل ابنته إلى مستشفى الشميسي بالرياض وأجريت لها عملية في الرأس بشكل عاجل على نفقته الخاصة، قبل أن تصدر الموافقة على علاجها من خلال وزارة الصحة، مقدماً شكره للديوان الملكي على التفاعل السريع مع طلبه.