مكة.. خلاف بين شخصين ينتهي برصاصة في الرأس وفرار الجاني

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة عمليات البحث عن شخص أطلق النار على آخر بعد خلاف نشب بينهما وتسبب له في إصابة بليغة بالرأس، أدخل الطرف الآخر على إثرها للمستشفى تحت العناية المركزة.

وكانت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة العزيزية قد تلقت بلاغا عن وقوع خلاف مساء أمس نتج عنه إطلاق نار باتجاه جسر الجامعة بين شخصين إثر خلاف بينهما ليتطور الأمر إلى إطلاق نار من قبل أحدهما ليصاب في الرأس.

وتولت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادثة ونقل المصاب على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة ليتلقى العلاج وتمكنت من تحديد هوية الجاني ومعرفة دوافع الجريمة.