وظائف قيادية في «البريد السعودي».. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف قيادية (للرجال والنساء) لذوي الخبرة بمدينة الرياض، من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (المشرف العام على التشغيل، ومُستشار مالي)، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- المشرف العام على التشغيل (وظيفة واحدة):

– دكتوراه في طبيعة عمل الوظيفة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– ماجستير في طبيعة عمل الوظيفة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

– شهادة جامعية في طبيعة عمل الوظيفة مع خبرة لا تقل عن 15 سنة.

– التخصصات المطلوبة (إدارة أعمال، التنظيم والتطوير الاداري، هندسة صناعية، هندسة حاسب آلي).

– خبرة عملية في ادارة الاداء المؤسسي ووضع اهداف ذكية لقياس اداء القطاعات التابعة.

– الالمام التام بادارة وتشغيل اعمال قطاع تقنية المعلومات.

– الالمام التام بادارة وتشغيل قطاع توزيع الطرود.

– الالمام التام مهام وادارة وتشغيل مراكز فرز الطرود.

– خبرة عملية في اساليب رفع الاداء وتحسين القدرات التشغيلية.

– معرفة باساليب واجراءات العمل في دراسة وتحليل المواضيع.

– قدرة على البحث والدراسة والتحليل للمواضيع المتعلقة بالتشغيل.

– قدرة على اعداد التقارير وتقديم التوصيات.

– قدرة على اقامة علاقات عمل فعالة مع الآخرين والمحافظة عليها.

– عقد لجان مع أصحاب المسؤولية في القطاعات التابعة لتقديم التوصيات.

– القدرة على تطبيق المعارف أعلاه بمهارة.

المهام الوظيفية:

– الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية ومتابعتها.

– الاشراف على القطاعات التابعة في مجال التشغيل والتنسيق فيما بينها.

– تحديد الاهداف السنوية للقطاعات التابعة وقياس ادائها.

– اقتراح السياسات والتعليمات في مجال التشغيل ومتابعة تطبيقها.

– متابعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في القطاعات التابعة.

– اعتماد المشاريع الخاصة بالقطاعات وفق الصلاحيات المفوضة ومتابعة تنفيذها.

– اعداد المقترحات التطويرية ومتابعتها.

– الاشراف على اعداد مشاريع الميزانية التقديرية للقطاعات وفق السياسات والقواعد المعتمدة.

– التوجيه والمتابعة المستمرة للمرؤوسين نحو انجاز الأعمال وتحقيق اهداف القطاعات التابعة.

2- مُستشار مالي (وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة 15 سنة منها 5 سنوات في مجال البريد.

– اجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات.

– معرفة بالمعايير ومقاييس القوانين المالية والسياسات والتشريعات المتبعة في المملكة.

– معرفة وإلمام بالإدارة المالية.

– معرفة بالأدلة والتعليمات المطبقة في الشؤون المالية.

– قدرة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

– قدرة على إجراء الدراسات والأبحاث في مجال الاستشارات المالية.

– امتلاك مهارات الاتصال والتفاوض والعرض.

– الدقة والاهتمام بالتفاصيل والقدرة على شرح المعلومات المعقدة بوضوح.

– قدرة على اقامة علاقات عمل فعالة مع الآخرين والمحافظة عليها.

– القدرة على تطبيق المعارف أعلاه بمهارة.

المهام الوظيفية:

– مراجعة القوائم المالية للمؤسسة.

– تقييم الفرص الاستثمارية وبحث واقتراح فرص جديدة.

– متابعة الشؤون المالية وتقديم الاستشارات المالية واعداد الدراسات ذات العلاقة.

– تقييم الصورة المالية الشاملة للمؤسسة وفهم احتياجاتها ووضع خطط مالية تساعد على خفض المخاطر.

– الاشراف على المشاريع القائمة وتقديم التقارير الشاملة لتقييم أرباحها.

– إدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم.

– الامتثال لجميع قوانين الاجراءات المالية والسياسات والتشريعات في المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2- أن يكون لدى المتقدم عنوان وطني مفعّل.

3- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

4- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد أمضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

5- مطابقة الشروط الخاصة بالوظيفة المتقدم عليها.

6- للتسجيل ينصح باستخدام المتصفح Google Chrome.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/18هـ وينتهي يوم الجمعة 1441/01/28هـ.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي:

1- المشرف العام على التشغيل (وظيفة واحدة): اضغط هنا

2- مستشار مالي (وظيفة واحدة): اضغط هنا