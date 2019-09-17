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جامعة جازان تكشف تفاصيل حريق كلية «بنات الدرب»

جامعة جازان تكشف تفاصيل حريق كلية «بنات الدرب»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جامعة جازان، في بيان رسمي، تفاصيل الحريق الذي اندلع في محيط الجامعة صباح أمس، مؤكدة أن حراس الأمن تمكنوا من إخماده.

وقالت الجامعة في بيانها: “وقع حريق محدود الساعة الـ10:15ص خارج سور كلية درب البنات في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية، وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق”.

وتابع البيان: “لاحتياطات السلامة المتبعة فعّلت منسوبات وحدة الأمن خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن، فيما باشرت مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث”.

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