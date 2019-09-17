وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن إمدادات المملكة من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو.

وبدأ وزير الطاقة المؤتمر الصحفي بزف بشرى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليه قبل الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص.

وأضاف: “أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر، موضحا أن آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي”.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن شركة أرامكو سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم خلال هذا الشهر من خلال المخزونات الاحتياطية.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر بعد الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو السبت الماضي.
وأضاف وزير الطاقة: “المخربون الذين يقفون وراء هذه الهجمات ستتم محاسبتهم، وسيتم توجيه أصابع الاتهام لأي طرف يقف وراء الهجوم”.

 

 

 

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