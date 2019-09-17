خبير أرصاد يتوقع ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع.. 47 درجة في هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تَوَقّع خبير الأرصاد علي بن أحمد الحربي، أن تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة؛ بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة، والْتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية.

وأضاف أن يومَي الخميس والجمعة المقبلَين يشهدان مزيدًا من ارتفاع درجات الحرارة على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع “متوقع أن تكون الكتلة الحارة أشد وضوحًا وأكثر حرارة في منطقة مكة والمدينة، تشمل سواحلها ومرتفعاتها المحاذية، وتكون الحرارة أشد -بأمرالله- نواحي شرق جدة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى ينبع، وحسب هذه المؤشرات؛ فإنه ربما تُلامس درجة الحرارة في جدة ومكة الـ47 درجة مئوية”.