امرأة تكشف قدرات جديدة لهاتف آيفون بعد العثور عليه في الماء

تواصل – وكالات:

كشفت امرأة مؤخراً عن قدرات وصفتها تقارير إعلامية بـ”الخارقة”، التي تتمتع بها هواتف “آيفون”، حيث نشرت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية تقريرًا، روت فيه الواقعة التي تعرضت لها لويز برينتيس، وهي تسير على ضفة نهر “التايمز” البريطاني.

وروت المرأة، قصة عثورها على هاتف “آيفون” ملقى على ضفة نهر التايمز، بعدما كان شبه غارق في الماء تقريبًا، حيث أمسكت به في محاولة للعثور على مالكه، رغم أن الهاتف كان مبللاً تمامًا بالماء.

وقررت برينتيس أن تقوم بمحاولة يائسة من أجل فتح الهاتف لمعرفة صاحبه، عن طريق وضعه في وعاء من الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة إصلاح هواتفهم المبللة، وتركته يومين كاملين داخل وعاء الأرز، ثم أخرجت الهاتف وشحنته، وفوجئت بأن الهاتف يعود للعمل بشكل طبيعي ومن دون أي عطل.

وبالفعل تفحصت المرأة بيانات الهاتف وعثرت على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في بريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.

ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.

ولم تعلن برينتيس عن نوع هاتف “آيفون”، ولكن الصورة التي نشرتها للهاتف تظهر إما أنه “آيفون 6” أو “آيفون 6 إس”.