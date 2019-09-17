امرأة تكشف قدرات جديدة لهاتف آيفون بعد العثور عليه في الماء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

«شرطة الرياض»: القبض على 3 متهمين سرقوا 100 ألف ريال من مطاعم ومحلات

«شرطة الرياض»: القبض على 3 متهمين سرقوا 100 ألف ريال من مطاعم ومحلات

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

امرأة تكشف قدرات جديدة لهاتف آيفون بعد العثور عليه في الماء

امرأة تكشف قدرات جديدة لهاتف آيفون بعد العثور عليه في الماء
0

تواصل – وكالات:

كشفت امرأة مؤخراً عن قدرات وصفتها تقارير إعلامية بـ”الخارقة”، التي تتمتع بها هواتف “آيفون”، حيث نشرت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية تقريرًا، روت فيه الواقعة التي تعرضت لها لويز برينتيس، وهي تسير على ضفة نهر “التايمز” البريطاني.

وروت المرأة، قصة عثورها على هاتف “آيفون” ملقى على ضفة نهر التايمز، بعدما كان شبه غارق في الماء تقريبًا، حيث أمسكت به في محاولة للعثور على مالكه، رغم أن الهاتف كان مبللاً تمامًا بالماء.

وقررت برينتيس أن تقوم بمحاولة يائسة من أجل فتح الهاتف لمعرفة صاحبه، عن طريق وضعه في وعاء من الأرز غير المطبوخ، وهي الطريقة التي يتبعها معظم الناس في محاولة إصلاح هواتفهم المبللة، وتركته يومين كاملين داخل وعاء الأرز، ثم أخرجت الهاتف وشحنته، وفوجئت بأن الهاتف يعود للعمل بشكل طبيعي ومن دون أي عطل.

وبالفعل تفحصت المرأة بيانات الهاتف وعثرت على رقم والدة مالكة الهاتف، الذي اتضح أنها سويدية الجنسية كانت تعمل في بريطانيا وعادت إلى بلدها منذ فترة.

ورغم بعد المسافة، قامت برينتيس بإرسال الهاتف لصاحبته في السويد، التي أعربت عن امتنانها وسعادته بالعثور عليه.

ولم تعلن برينتيس عن نوع هاتف “آيفون”، ولكن الصورة التي نشرتها للهاتف تظهر إما أنه “آيفون 6” أو “آيفون 6 إس”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ثغرة خطيرة في نظام «آيفون» الجديد «آي أو إس 13».. احذروها

ثغرة خطيرة في نظام «آيفون» الجديد «آي أو إس 13».. احذروها

الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)

الكشف عن أسعار وموعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة بالمملكة (صور)

5 مزايا في كاميرات هواتف «آيفون» الجديدة.. تعرّف عليها

5 مزايا في كاميرات هواتف «آيفون» الجديدة.. تعرّف عليها

قبل ساعات من الكشف عنها.. أسعار ومزايا هواتف «آيفون 11»

قبل ساعات من الكشف عنها.. أسعار ومزايا هواتف «آيفون 11»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>