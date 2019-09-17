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«قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار «كفايات» للمعلمين الجدد

«قياس» يعلن فتح باب التسجيل في اختبار «كفايات» للمعلمين الجدد
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوبت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع طلبات المعلمين والمعلمات الداعية للتجاوب والإفصاح عن مدى أهمية اختبار كفايات المعلمين لمن هو على رأس العمل حالياً، والذي بدأ التسجيل فيه أمس الاثنين.

وتتمحور التساؤلات حول أهمية هذا الاختبار لمن هو على رأس العمل حالياً، وهل يلزم التسجيل مع الباحثين عن وظائف كإجراء للحصول على الرخصة حسب متطلبات اللائحة قبل أن يأتي الرد من مركز “قياس” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويقطع كل الاجتهادات بفصل اختبار الرخصة عن اختبار المتقدمين على الوظائف التعليمية.

ونبهت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تغريدة لها على “تويتر” إلى فتح باب التسجيل في اختبار ‎كفايات المعلمين والمعلمات “العام والتخصص” للمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية، أما من هم على رأس العمل فسيُعقد لهم اختبار رخصة المعلم، وسيفتح باب التسجيل في 30-12-2019م، وسيكون الاختبار في الفترة 21-28/ 3/ 2020م.

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